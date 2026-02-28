Serie A, la classifica: Como al quinto posto, il Lecce resta a -3 dal Toro

Tre partite in questo sabato di Serie A ad accompagnarci all'appuntamento di domani alle 18 che vedrà il Torino del nuovo tecnico Roberto D'Aversa ospitare la Lazio di Maurizio Sarri. Intanto, la giornata odierna ha riservato alle 15 il match tra Como e Lecce. Al triplice fischio arriva una vittoria per la squadra di Fabregas col risultato di 3-1. Ad aprire le marcature, i salentini con Coulibaly, poi ci pensano Douvikas, Rodriguez e Kempf a ribaltare il risultato maturato tutto nel primo tempo. Il Como, alla tredicesima vittoria del suo campionato, stacca momentaneamente Juventus e Atalanta, andando al quinto posto a quota 48. Ben più interessante in ottica Torino lo stato delle cose del Lecce, con la squadra di Di Francesco al secondo passo falso consecutivo e ora ferma al terzultimo posto a quota 24.