Sorprendente il risultato emerso dall’incontro che ha aperto la 33ª giornata di campionato. Il Como, dopo la sconfitta contro l’Inter, cade anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Finisce 2-1, con le reti che arrivano tutte nel finale del primo tempo. Il vantaggio dei padroni di casa lo firma al 42’ Volpato, bravo a beffare Butez con un pallonetto dopo essere stato imbeccato da Nzola. Poi è l’ex attaccante di Pisa e Fiorentina a sfruttare un servizio di Laurienté. Dopo l’uno-due micidiale della squadra di Grosso, Nico Paz crea nel recupero i presupposti per un secondo tempo alla riscossa. Ma al triplice fischio, i lariani escono sconfitti. Il Sassuolo supera la Lazio e si piazza al nono posto a quota 45. Si complica invece la corsa Champions della squadra di Fabregas, ora ferma a 58 punti. Il rischio è un allungo della Juventus (impegnata domenica con il Bologna) e di farsi superare dalla Roma (impegnata domani sera con l’Atalanta). Questa sera l’Inter ospita il Cagliari: la squadra di Chivu cerca di abbracciare il più in fretta possibile il tricolore, mentre i rossoblù di Pisacane sono alla ricerca di punti pesanti in ottica salvezza.