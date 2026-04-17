Come cambia la classifica dopo gli anticipi del venerdì?
Sorprendente il risultato emerso dall’incontro che ha aperto la 33ª giornata di campionato. Il Como, dopo la sconfitta contro l’Inter, cade anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Finisce 2-1, con le reti che arrivano tutte nel finale del primo tempo. Il vantaggio dei padroni di casa lo firma al 42’ Volpato, bravo a beffare Butez con un pallonetto dopo essere stato imbeccato da Nzola. Poi è l’ex attaccante di Pisa e Fiorentina a sfruttare un servizio di Laurienté. Dopo l’uno-due micidiale della squadra di Grosso, Nico Paz crea nel recupero i presupposti per un secondo tempo alla riscossa. Ma al triplice fischio, i lariani escono sconfitti. Il Sassuolo supera la Lazio e si piazza al nono posto a quota 45. Si complica invece la corsa Champions della squadra di Fabregas, ora ferma a 58 punti. Il rischio è un allungo della Juventus (impegnata domenica con il Bologna) e di farsi superare dalla Roma (impegnata domani sera con l’Atalanta). Questa sera l’Inter ospita il Cagliari: la squadra di Chivu cerca di abbracciare il più in fretta possibile il tricolore, mentre i rossoblù di Pisacane sono alla ricerca di punti pesanti in ottica salvezza.
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