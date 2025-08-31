Serie A, la classifica: con la Fiorentina arriva il primo punto per il Torino

Il Torino ottiene il suo primo punto del campionato pareggiando 0-0 in casa contro la Fiorentina, la Viola invece sale a quota 2 dopo anche il pareggio con il Cagliari all'esordio. I granata riescono così a rialzarsi dopo il pesante ko contro l'Inter al debutto anche se manca ancora il primo gol di questa Serie A. In contemporanea ha giocato anche la Juventus che ha vinto 0-1 sul campo del Genoa e sale a sei punti mentre i rossoblù restano così fermi a quota 1 come il Toro.