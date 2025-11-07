Serie A, la classifica: Cremonese fermata dal Pisa, ora il Toro può superarla

Vittoria di misura in casa per il Pisa di Gilardino che supera per 1-0 la Cremonese di Nicola. In Toscana i lombardi reggono oltre tre quarti del match ma al 75' cadono per mano della rete di Touré: il gol basta ai nerazzurri per agguantare la prima vittoria stagionale e fare un salto fuori dalla zona retrocessione, raggiungendo Cagliari e Lecce al quattordicesimo posto a quota 9 punti. Si parla chiaramente di una sfida che attende tutte le altre, così il Pisa, così la Cremonese: gli uomini degli ex Nicola, De Luca, Sanabria e Bonazzoli si fermano, dopo un ottimo inizio di campionato, a quota 14 punti al decimo posto. Domani c'è il derby, il Torino è fermo a una lunghezza di distanza dai lombardi e ora può anche superarli. Si attendono, dunque, le sfide del sabato e della domenica. Questa intanto è la classifica di Serie A ad oggi, venerdì 7 novembre.