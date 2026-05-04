Due gare del lunedì chiudono il programma della 35ª giornata di Serie A. La prima si è giocata alle 18:30 tra Cremonese e Lazio e, al triplice fischio, ha visto la vittoria dei biancocelesti, al termine di una gara iniziata in salita per la squadra di Maurizio Sarri. Al 29’ sono infatti i padroni di casa a sbloccare il risultato con Bonazzoli, ma nella ripresa cambia tutto: Isaksen, al 53’, su assist di Noslin, pareggia i conti, poi nel recupero — al 92’ — arriva la beffa per la Cremonese, firmata proprio da Noslin.

Per la squadra di Giampaolo questa serata negativa rischia di rappresentare un punto di non ritorno. Serviva infatti tenere il passo del Lecce, capace di vincere 1-2 a Pisa, ma per i grigiorossi è arrivata un’altra sconfitta: i salentini restano a +4 e, con soltanto tre giornate a disposizione, la salvezza appare più un miracolo che una possibilità concreta. Balzo in avanti, invece, per la Lazio, che si mette alle spalle Bologna e Sassuolo e sale all’ottavo posto a quota 51 punti. Ora gli occhi sono puntati su Roma-Fiorentina delle 20:45.