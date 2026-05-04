La classifica di Serie A dopo i risultati del lunedì

Matteo Curreri

Due gare del lunedì chiudono il programma della 35ª giornata di Serie A. La prima si è giocata alle 18:30 tra Cremonese e Lazio e, al triplice fischio, ha visto la vittoria dei biancocelesti, al termine di una gara iniziata in salita per la squadra di Maurizio Sarri. Al 29’ sono infatti i padroni di casa a sbloccare il risultato con Bonazzoli, ma nella ripresa cambia tutto: Isaksen, al 53’, su assist di Noslin, pareggia i conti, poi nel recupero — al 92’ — arriva la beffa per la Cremonese, firmata proprio da Noslin.

La Classifica Serie A

Per la squadra di Giampaolo questa serata negativa rischia di rappresentare un punto di non ritorno. Serviva infatti tenere il passo del Lecce, capace di vincere 1-2 a Pisa, ma per i grigiorossi è arrivata un’altra sconfitta: i salentini restano a +4 e, con soltanto tre giornate a disposizione, la salvezza appare più un miracolo che una possibilità concreta. Balzo in avanti, invece, per la Lazio, che si mette alle spalle Bologna e Sassuolo e sale all’ottavo posto a quota 51 punti. Ora gli occhi sono puntati su Roma-Fiorentina delle 20:45.

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