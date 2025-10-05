Serie A, la classifica: il Napoli raggiunge la Roma in vetta

Alle 18 è andata in scena invece la sfida tra Napoli e Genoa. Partita tutt'altro che in discesa per gli azzurri, sia sul piano degli avvenimenti - con gli infortuni di Lobotka e Politano - che nel risultato. Sono stati infatti gli ospiti a chiudere avanti la prima frazione con Ekhator, ma nella ripresa la squadra di Conte ha ribaltato il risultato per il 2-1 finale a firma di Anguissa e Holjund. Il Napoli, prossimo avversario del Torino, si trova momentaneamente in vetta alla classifica insieme alla Roma, il Genoa resta in zona retrocessione con 2 punti.