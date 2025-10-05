tor campionato Serie A, la classifica: il Napoli raggiunge la Roma in vetta

Come cambia la classifica della Serie A dopo l'anticipo delle 12.30
Piero Coletta

Nel primo impegno delle 12.30 di questa domenica all'insegna della Serie A, Cagliari e Udinese si dividono la posta in palio. Termina 1-1 tra sardi e friulani, un pareggio che a conti fatti non fa felice nessuno. I rossoblù trovano il vantaggio nel primo tempo grazie alla prima firma in Serie A di Borelli. Nella ripresa è Kabasele ad agguantare nuovamente il risultato di parità. Per entrambe c'è la metà classifica. Il Cagliari è decimo a 8 punti, gli stessi dei friulani undicesimi. Il Toro è a -3 così dal decimo posto.

Nel pomeriggio spazio a Fiorentina-Roma e Bologna Pisa. I romani vincono in casa della viola per 1-2. Continua a stentare la formazione di Stefano Pioli, quartultima a soli tre punti, dietro al Torino, fermo a 5. I rossoblù siglano il poker contro il Pisa, che chiude in dieci. I toscani sono ultimi con soli due punti.

Alle 18 è andata in scena invece la sfida tra Napoli e Genoa. Partita tutt'altro che in discesa per gli azzurri, sia sul piano degli avvenimenti - con gli infortuni di Lobotka e Politano - che nel risultato. Sono stati infatti gli ospiti a chiudere avanti la prima frazione con Ekhator, ma nella ripresa la squadra di Conte ha ribaltato il risultato per il 2-1 finale a firma di Anguissa e Holjund. Il Napoli, prossimo avversario del Torino, si trova momentaneamente in vetta alla classifica insieme alla Roma, il Genoa resta in zona retrocessione con 2 punti.

 

