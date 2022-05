Serie A, la classifica: i 3 punti del Torino significano parte sinistra

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite giocate in questo 35° turno

Federico De Milano

Il Torino ottiene sul campo dell'Empoli 3 punti molto preziosi che significano decimo posto in classifica. Grazie all' 1-3 maturato quest'oggi i granata portano a casa 3 punti che li lanciano nella parte sinistra della classifica. La squadra di Juric ha infatti superato il Sassuolo fermato ieri a Napoli. Il Torino oggi ha 47 punti in classifica mentre i neroverdi sono a 46. L'Empoli con questa sconfitta rimane invece fermo a quota 37.

