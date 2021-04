Serie A, la classifica: il Benevento perde e resta a +3 rispetto ai granata

Campionato / Sconfitta dei campani contro la Lazio, il Bologna vince contro lo Spezia

Terminano i primi match della Serie A che hanno dato alcuni segnali per la zona salvezza, in attesa dei posticipi della 31^ giornata di Serie A. Il Benevento ha perso con la Lazio e resta a +3 punti rispetto al Torino, ma con due partite che i granata devono ancora disputare contro le squadre capitoline. Partita combattuta quella tra campani e biancocelesti, il risultato finale è stato 5-3 per la squadra di Simone Inzaghi, è andato in rete anche l'ex granata Kamil Glik. Il Genoa è ancora a quota 32 punti dopo la sconfitta contro il Milan ed ha cinque punti di vantaggio rispetto al Toro.