Cade la Cremonese in casa contro il Bologna nel match delle 15:00, che apre la domenica di Pasqua nella 31° giornata di Serie A. Giampaolo non riesce, dunque, a ripetersi dopo la vittoria all'esordio sulla panchina grigiorossa.

Il Bologna vince agevolmente, la Cremonese resta a rischio retrocessione

Il Toro fa il minimo indispensabile, ma i tre punti pesano

L'Inter va +9. La Roma rischia di perdere il treno Champions

Bastano due reti nel primo tempo ai ragazzi di Italiano per superare una Cremonese, che nel finale tenta la rimonta. Prima Joao Mario al 3' e poi Rowe al 16', entrambi su assist di Miranda, firmano il doppio vantaggio dei rossoblù. Non basta il rigore realizzato da Bonazzoli al 91' alla Cremonese per agguantare il pareggio. Nel finale si scaldano anche gli animi con le espulsioni di Maleh da una parte e Ferguson dall'altra. Il match termina 2-1. Il Bologna si porta così a quota 45 punti, all'ottavo posto, scavalcando la Lazio. La Cremonese, invece, resta momentaneamente quart'ultima a 27 punti, a pari merito con il Lecce, in attesa delle altre pretendenti alla corsa salvezza.Una partita tutt'altro che spettacolare quella dell'Arena Garibaldi. Sembrava dovesse concludersi sullo 0-0 e invece Ché Adams, a dieci dalla fine, ha regalato tre punti pesantissimi ai granata. Il Toro supera col risultato di 0-1 il primo dei tre test contro squadre in lotta per la salvezza. Ora la zona retrocessione comincia ad assumere una distanza corposa. Nove i punti di distacco dal terzultimo posto occupato dal Lecce.La domenica di Pasqua di Serie A si è conclusa con il posticipo tra Inter e Roma. 5-2 il risultato finale: doppietta di Lautaro su due assist di Thuram, autore anche di una rete; più i timbri i Calhanoglu e Barella. I nerazzurri, in attesa dello scontro di domani sera al Maradona tra Napoli e Milan, si portano a +9. Pesante invece il ko per la Roma che rischia di allontanarsi irrimediabilmente dal quarto posto che dista ora tre lunghezze.