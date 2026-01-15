Serie A, la classifica: il Bologna torna a vincere, Verona sempre più ultimo

Questa serata di giovedì 15 gennaio ospita gli ultimi due recuperi di campionato della 16ª giornata, non disputati a causa dell’impegno di Supercoppa Italiana. Alle 18.30 sono scese sul terreno di gioco del Bentegodi Verona e Bologna, dove a imporsi sono stati gli ospiti con il risultato di 2-3. Un successo che mancava alla squadra di Italiano addirittura da due mesi, avendo incassato quattro sconfitte nelle ultime cinque. Anche il match contro l’Hellas sembrava poter proseguire su questa falsariga con il gol di Orban al 13’. Ma il Bologna reagisce presto e, con Orsolini al 22’, agguanta il pari, prima di ribaltare il risultato al 32’ con Odgaard. Nel finale di prima frazione c’è poi ancora spazio per il tris firmato Castro al 43’. Nella ripresa il Verona accorcia le distanze con la complicità di Freuler, che fa autogol, ma nonostante il forcing finale, al triplice fischio sono gli ospiti a esultare. Con questo successo il Bologna sale a 30 punti all’ottavo posto, mentre l’Hellas rimane sempre più ultimo a quota 13, a meno quattro dal Lecce quartultimo. A completare il quadro Como-Milan, cominciata alle 20.45.