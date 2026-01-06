Serie A, la classifica: il Como travolge il Pisa 0-3 e sale in zona Champions

Reti di Perrone e doppietta di Douvikas nella ripresa: lariani al terzo successo consecutivo. Pisa sempre più ultimo

Matteo Curreri 6 gennaio - 17:12

La diciannovesima giornata di Serie A si apre con l’acuto esterno del Como all’Arena Garibaldi. La squadra di Cesc Fabregas ha la meglio sul Pisa con un netto 0-3, maturato interamente nella ripresa. È Maximo Perrone, al 68’, ad aprire le marcature; poi ci pensa Anastasios Douvikas a raddoppiare al 76’, prima di siglare la personale doppietta al 96’ con il rigore che chiude definitivamente partita e incontro.

Per i lariani è la terza vittoria consecutiva, dopo quelle già inanellate contro Lecce e Udinese, ma soprattutto vale il momentaneo quarto posto a quota 33 punti, sinonimo di zona Champions. Tutt’altro morale, invece, per il Pisa, che durante il match, all’85’, ha avuto l’opportunità di rientrare in partita con un rigore poi fallito da M’Bala Nzola. Per la squadra di Gilardino, che aveva cominciato il nuovo anno con un pareggio al Ferraris, è la quarta sconfitta consecutiva davanti al proprio pubblico. La classifica per i toscani piange: ultimo posto a quota 12, in compagnia di Fiorentina e Verona.

A completare il quadro dell'Epifania, Lecce-Roma alle 18 e Sassuolo-Juventus alle 20.45. Domani alle 18.30 Bologna-Atalanta e Napoli-Verona e alle 20.45 la gara del Torino contro l'Udinese oltre a Lazio-Fiorentina e Parma-Inter. Giovedì chiudono il programma Cremonese-Cagliari alle 18.30 e Milan-Genoa alle 20.45.