La sfida tra Verona e Como apre la domenica della trentaseiesima giornata di Serie A. I ragazzi di Fabregas vincono 1-0 sul campo dei gialloblù, ormai retrocessi, non senza difficoltà. A sbloccare il match è Douvikas al 71' su assist di Kempf. Il Verona pochi minuti dopo trova il gol dell'1-1 con Bowie, ma il direttore di gara ferma tutto e annulla la rete per un fuorigioco su ausilio del VAR. I lagunari salgono così a quota 65 punti al quinto posto, restando in scia della Juventus per il sogno Champions League. Intanto il Como si è assicurato matematicamente almeno un posto in Europa, essendo a +10 dall'Atalanta settima in classifica, a tre giornate dalla fine.