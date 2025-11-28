Serie A, la classifica: il Como vince ancora, Sassuolo fermo a +3 dal Toro

L’anticipo della dodicesima giornata di Serie A tra Como e Sassuolo certifica la solidità dei lariani, che si confermano al sesto posto, e lascia invece gli emiliani fermi in nona posizione. La vittoria per 2-0 realizzata grazie alle reti di Douvikas e Moreno consente infatti alla squadra di Fabregas di salire a quota 24 punti, confermandosi come una delle sorprese più credibili di questo avvio di campionato. Il Sassuolo, invece, resta bloccato a 17 punti, senza riuscire ad allungare sulle dirette inseguitrici. Tra queste c’è anche il Torino, che al momento insegue a -3 dagli emiliani, in attesa della gara dei granata a Lecce. Il successo del Como consolida dunque la sua posizione in graduatoria, aumentando la pressione su tutte le squadre coinvolte nella corsa alle posizioni europee e nella fascia di sicurezza. Per il Torino, l’impegno del weekend diventa ancora più determinante: un risultato positivo permetterebbe di restare pienamente agganciato e di non allontanarsi dal gruppetto che comprende proprio il Sassuolo.