Ritorno alla vittoria per il Genoa di Daniele De Rossi, che conquista lo scontro diretto contro il Cagliari con un netto 3-0. Il Grifone, dopo cinque gare senza successo, compie un balzo importante, allontanandosi di cinque lunghezze dalla Fiorentina terzultima, raggiungendo in classifica proprio i sardi a 19. Il primo gol arriva dopo sette minuti, su un’imbucata di Malinovskyi finalizzata da Colombo, al quinto centro stagionale, il terzo consecutivo. A completare l’opera è Frendrup, a un quarto d’ora dalla fine, con una conclusione sporcata dal cagliaritano Prati; poi è Ostigard a siglare il tris finale, trasformando in rete un calcio piazzato di Martin per il quarto sigillo stagionale.
Serie A, la classifica: il Genoa manda il Cagliari ko e va a +5 sulla Fiorentina
