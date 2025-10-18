Serie A, la classifica: il Lecce stacca il Toro negli anticipi senza reti delle 15

Al via la settima giornata di Serie A senza anticipi del venerdì, vista l'appena conclusa sosta per le Nazionali. A dare il via al turno sono dunque le sfide delle 15 di oggi, sabato 18 ottobre: ecco Pisa-Hellas Verona e Lecce-Sassuolo. Non si può parlare di partite emozionanti, visto che entrambi gli scontri sono terminati senza reti, con due pareggi per 0-0. Il Pisa dunque sale a 3 punti, a pari con la Fiorentina e una lunghezza davanti al Genoa, mentre il Verona esce dalla zona retrocessione arrivando a 4 punti. Dall'altra parte il Lecce stacca il Torino, ancora a quota 5 punti, salendo a 6, mentre il Sassuolo, forte di un buon inizio di campionato, arriva in doppia cifra: 10 punti e pari con Bologna e Atalanta. Ora si attendono le sfide delle altre sedici squadre di Serie A, con gli occhi puntati su Torino-Napoli delle 18.