Serie A, la classifica: il Milan ci casca con il Pisa e mette fretta al Genoa

Come cambia la classifica del campionato italiano dopo l'anticipo del venerdì
Venerdì 24 ottobre con il via all'ottava giornata di Serie A. Ad aprire le danze la sfida di San Siro, nella parte rossonera: a partire dalle 20:45 il fischio d'inizio di Milan-Pisa. La squadra di Allegri ha subito mostrato i denti con la rete di un ritrovato Leao, che ha portato i propri compagni in vantaggio per tutta l'ora di gioco. Al 60' il pareggio di Cuadrado, aiutato poi dalla rete di Nzola all'86', a far tremare Allegri e tutti i tifosi allo stadio. Al terzo di recupero, la rete di Athekame salva il Milan e firma il 2-2, che sa già d'amaro ma meno clamoroso rispetto ad una sconfitta casalinga. Rischia di farsi recuperare, dunque, il Milan, che ora si trova a 17 punti, a due lunghezze dal gruppo Inter-Napoli-Roma che lo rincorre. Si stacca, invece, dall'ultimo posto il Pisa, ancora a rischio, con 4 punti, ma che mette fretta a Fiorentina e Genoa: ora i viola e i prossimi avversari del Torino sono costretti a fare risultato, se non vogliono correre il rischio di trovarsi fanalino di coda in solitaria...

