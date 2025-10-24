Serie A, la classifica: il Milan ci casca con il Pisa e mette fretta al Genoa

Venerdì 24 ottobre con il via all'ottava giornata di Serie A. Ad aprire le danze la sfida di San Siro, nella parte rossonera: a partire dalle 20:45 il fischio d'inizio di Milan-Pisa. La squadra di Allegri ha subito mostrato i denti con la rete di un ritrovato Leao, che ha portato i propri compagni in vantaggio per tutta l'ora di gioco. Al 60' il pareggio di Cuadrado, aiutato poi dalla rete di Nzola all'86', a far tremare Allegri e tutti i tifosi allo stadio. Al terzo di recupero, la rete di Athekame salva il Milan e firma il 2-2, che sa già d'amaro ma meno clamoroso rispetto ad una sconfitta casalinga. Rischia di farsi recuperare, dunque, il Milan, che ora si trova a 17 punti, a due lunghezze dal gruppo Inter-Napoli-Roma che lo rincorre. Si stacca, invece, dall'ultimo posto il Pisa, ancora a rischio, con 4 punti, ma che mette fretta a Fiorentina e Genoa: ora i viola e i prossimi avversari del Torino sono costretti a fare risultato, se non vogliono correre il rischio di trovarsi fanalino di coda in solitaria...