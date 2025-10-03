Serie A, la classifica: il Sassuolo stacca il Torino e vola al quinto posto

Toro News
Come cambia la classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì
Giunge al termine la prima sfida di questa sesta giornata di Serie A. Ad aprire le danze la gara del Bentegodi tra Hellas Verona e Sassuolo, cominciata alle 20:45 di oggi, venerdì 3 ottobre. Una partita combattuta tra le due formazioni, con i gialloblù di Zanetti che hanno potuto contare su più tiri in porta rispetto ai neroverdi di Grosso. Tuttavia, sono stati gli ospiti ad avere la meglio: l'episodio che ha deciso la sfida si è verificato al 71'. Fadera, subentrato a Laurienté, si è presentato in area di rigore ed è stato atterrato. Nessun dubbio per Fourneau, che ha assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto Pinamonti: tiro, parato da Montipò e poi sulla ribattuta si è avventato nuovamente l'attaccante scuola Inter che ha ribadito in porta. Hellas Verona 0, Sassuolo 1, con i gialloblù che rimangono quindi fermi in sedicesima posizione con la Fiorentina, a quota 3 punti, mentre i neroverdi volano al quinto posto con Inter, Atalanta e Cremonese a quota 9 punti.

