Serie A, la classifica: il Sassuolo vince a Udine e aggancia i friulani a quota 32

La domenica della 25esima giornata di Serie A si è aperta con il lunch match tra Udinese e Sassuolo. Ad imporsi, al triplice fischio, la squadra di Fabio Grosso con il risultato di 1-2. Una vittoria in rimonta per i neroverdi, visto che dopo dieci minuti si sono ritrovati a rincorrere dopo il gol di Solet, autore di un'azione personale vincente e della rete che permette ai friulani di chiudere la prima frazione avanti. Nella ripresa però il Sassuolo prima acciuffa la parità al 57' con il destro di Lauriente dopo un dialogo proficuo con Pinamonti che, due minuti più tardi, è autore del gol del vantaggio ospite con un colpo di testa su cross di Garcia. Al 70' arriva anche il pareggio dell'Udinese con Bertola che viene annullato dal Var per un tocco con la mano. Al triplice fischio, la squadra di Runjaic fa i conti con il secondo passo falso consecutivo dopo quello di Lecce, mentre il Sassuolo raggiunge proprio i friulani in classifica a quota 32, riscattando così la manita incassata contro l'Inter.