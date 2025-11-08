Serie A, la classifica: il Torino aggancia la Cremonese al decimo posto

Questo sabato di Serie A si era però aperto con due anticipi alle 15 e sono entrambi finiti senza gol, si tratta di Como-Cagliari e di Lecce-Verona. Un punto per ciascuna di queste squadre che salgono così rispettivamente a 18 il Como ancora in lotta per l'Europa, 10 il Cagliari e il Lecce che sono fuori dalla zona calda e invece a 6 il Verona che al momento sarebbe una delle squadre a retrocedere.