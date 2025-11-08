Arriva un pareggio a reti bianche per il Torino nel derby contro la Juventus all'Allianz Stadium. In questo modo i granata di Baroni restano a -5 dai rivali bianconeri ma salendo a quota 14 lunghezze che valgono il decimo posto in coabitazione con la Cremonese di Davide Nicola. La Juventus invece si porta a 19, un bottino che vale il quinto posto in solitaria.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor campionato Serie A, la classifica: il Torino aggancia la Cremonese al decimo posto
serie a
Serie A, la classifica: il Torino aggancia la Cremonese al decimo posto
Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo che si sono disputati gli anticipi del sabato validi per l'11° turno
Questo sabato di Serie A si era però aperto con due anticipi alle 15 e sono entrambi finiti senza gol, si tratta di Como-Cagliari e di Lecce-Verona. Un punto per ciascuna di queste squadre che salgono così rispettivamente a 18 il Como ancora in lotta per l'Europa, 10 il Cagliari e il Lecce che sono fuori dalla zona calda e invece a 6 il Verona che al momento sarebbe una delle squadre a retrocedere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA