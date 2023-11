Serie A, la classifica: il Toro aggancia la Lazio ma manca il sorpasso sul Monza

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo gli anticipi del sabato in cui si disputa la 12^ giornata

Il Torino ottiene un solo punto sul campo del Monza e sale a quota 16 punti agganciando la Lazio al decimo posto ma i biancocelesti saranno impegnati domani nel derby con la Roma. I biancorossi invece sono a 17 punti, mantenendo quindi una lunghezza di vantaggio sui granata. Per il Toro domani ci sarà da tenere d'occhio il risultato del Frosinone che in caso di pareggio a San Siro contro l'Inter aggancerebbe i ragazzi di Juric mentre in caso di vittoria addirittura li scavalcherebbero proprio prima della sosta per le Nazionali.