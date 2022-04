Serie A, la classifica: il Toro è matematicamente salvo con i 3 punti di oggi

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito agli anticipi del sabato in cui si gioca il 34^ turno

Federico De Milano

Il Torino ottiene 3 punti nella sfida di oggi contro lo Spezia. Un successo casalingo che mancava da più di tre mesi e che consente ai granata di raggiungere la salvezza matematica. Non che ci fossero molti dubbi sulla permanenza in Serie A del Toro ma dopo le gare di oggi la matematica ufficializza il raggiungimento della salvezza con ancora 5 partite da giocare. Il Toro è infatti salito oggi a quota 43 punti mentre lo Spezia rimane fermo a 33. La Salernitana terzultima in classifica, al pari di Genoa e Venezia, non può più raggiungere i granata in classifica anche se dovesse vincere tutte le 6 gare che le restano da disputare.

Sempre quest'oggi l'Atalanta ha vinto 1-3 sul campo del Venezia portandosi a quota 54 punti. La formazione lagunare rimane invece ferma a quota 22 non potendo più raggiungere anch'essa il Toro in classifica.

