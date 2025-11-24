Serie A, la classifica: il Toro resta nella parte destra, il Como supera la Juve

Dopo un periodo di sei partite di fila con un risultato utile, il Torino crolla in casa contro il Como e perde 1-5 disputando un secondo tempo davvero molto negativo. I granata restano così fermi in classifica con 14 punti, un bottino che vale soltanto l'11° posto in classifica assieme alla Cremonese e quindi la parte destra. I tre punti che il Como è invece venuto a prendersi questa sera all'ombra della Mole, permettono a Fabregas di salire a quota 21 lunghezze e di prendersi così il sesto posto in classifica superando la Juventus.