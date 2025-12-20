Serie A, la classifica: la Cremonese pareggia a Roma, ora è a +4 sul Torino

Pareggio di spessore per la Cremonese di Nicola, che all’Olimpico strappa un punto all’agguerrita Lazio di Sarri. L’incontro delle ore 18 si è concluso a reti inviolate: da segnalare l’espulsione del difensore grigiorosso Federico Ceccherini al 94’ per fallo da ultimo uomo su Guendouzi, che ha concesso una punizione pericolosa poi non trasformata in rete. La squadra biancoceleste si ferma così momentaneamente all’ottavo posto con 23 punti, mentre i grigiorossi occupano ancora la decima posizione, allungando momentaneamente a 21 punti, +4 sul Torino. Questa sera alle 20:45 va in scena il big match di giornata: la Roma fa visita alla Juventus in una sfida tra quarta e quinta in classifica, con i bianconeri a 26 punti e i giallorossi a quota 30. La gara si preannuncia tesa, tra due squadre molto diverse per caratteristiche, ma accomunate dall’obiettivo di tornare ai piani alti della classifica.