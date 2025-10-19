Serie A, la classifica: la Juve soccombe, il Cagliari resta pari al Torino

Il Toro è salito all'undicesimo posto, a quota 8 punti, e nessuna sfida odierna sembra intaccare quella posizione. Nel lunch match, la Juventus è uscita sconfitta dal Sinigaglia per 2-0, contro il Como. Le sfide delle 15, invece, avrebbero potuto dar fastidio ai granata ma così non è stato: il Bologna ha vinto a Cagliari, lasciando la formazione sarda pari al Torino a quota 8 punti. Genoa e Parma, invece, hanno pareggiato. Così il Grifone è rimasto in zona retrocessione, a quota 3 punti, mentre il Parma è salito a 6, comunque 2 dietro rispetto alla formazione granata. Bologna e Como, entrambe vincenti, sono ancora a una lunghezza di distanza, con il Bologna quarto a 13 e il Como sesto a 12.