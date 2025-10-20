Toro News
Serie A, la classifica: l’Udinese recupera la Cremonese e rimane davanti al Torino

Come cambia la classifica alla conclusione della settima giornata di campionato
Davide Bonsignore Redattore 

In archivio anche l'ultima sfida di questa settima giornata di Serie A, che ha visto come posticipo del lunedì alle 20:45 la gara tra Cremonese e Udinese. I lombardi sono passati avanti con la rete di Terracciano al 4', salvo poi essere recuperati al 5' della ripresa dal gol di testa di Zaniolo. Termina quindi in parità, 1-1, la partita in quel di Cremona, con la formazione allenata da Davide Nicola che guadagna un punto prezioso e arriva in doppia cifra: 10 punti che fanno dei grigiorossi la nona in classifica alla pari del Sassuolo. Anche i bianconeri di Kosta Runjaic guadagnano un punto e raggiungono i 9, ancora una lunghezza davanti al Torino, che ne ha raccolti 8 - a questo punto - con Cagliari e Lazio.

