Serie A, la classifica: l’Udinese recupera la Cremonese e rimane davanti al Torino

In archivio anche l'ultima sfida di questa settima giornata di Serie A, che ha visto come posticipo del lunedì alle 20:45 la gara tra Cremonese e Udinese. I lombardi sono passati avanti con la rete di Terracciano al 4', salvo poi essere recuperati al 5' della ripresa dal gol di testa di Zaniolo. Termina quindi in parità, 1-1, la partita in quel di Cremona, con la formazione allenata da Davide Nicola che guadagna un punto prezioso e arriva in doppia cifra: 10 punti che fanno dei grigiorossi la nona in classifica alla pari del Sassuolo. Anche i bianconeri di Kosta Runjaic guadagnano un punto e raggiungono i 9, ancora una lunghezza davanti al Torino, che ne ha raccolti 8 - a questo punto - con Cagliari e Lazio.