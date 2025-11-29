Serie A, la classifica: l’Udinese vince a Parma portandosi a +4 dal Toro

Quattro le partite disputate oggi che hanno certificato nuovi movimenti nella parte centrale e bassa della classifica, con risvolti indiretti anche per il Torino. Ad aprire il programma è stato Parma-Udinese, terminato 0-2 per i friulani grazie alle reti di Zaniolo e Davis. Una vittoria pesante per la squadra di Runjaic, che sale momentaneamente al nono posto, portandosi a +4 sul Torino. Stop invece per il Parma, che resta fermo a 11 punti e scivola al sedicesimo posto, tornando a vedere da vicino la zona calda. Successivamente è arrivato il successo del Genoa sul Verona per 2-1. Decisive le marcature di Colombo e Thorsby, mentre per l’Hellas è andato a segno Belghali. Grazie a questo risultato, il Grifone sale anch’esso a 11 punti, allontanandosi in modo sensibile dalla zona retrocessione. Situazione sempre più complicata invece per il Verona, che resta ultimo a 6 punti. In serata spazio alla sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari, chiusa sul 2-1 per i bianconeri. Protagonista assoluto Yildiz, autore di una doppietta, mentre per i sardi ha segnato Esposito. Con questi tre punti la Juventus consolida il settimo posto e resta in scia del Como di Fabregas, distante una sola lunghezza. Il Cagliari, invece, rimane fermo al quattordicesimo posto con 11 punti. A chiudere il sabato è stata Milan-Lazio, vinta dai rossoneri per 1-0 con il gol di Leao. I tre punti conquistati questa sera permettono al Milan di conquistare momentaneamente il primo posto, in attesa delle prossime gare.