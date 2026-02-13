Serie A, la classifica: Modric batte il Pisa e porta il Milan a -5

La venticinquesima giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo tra Pisa e Milan all'Arena Garibaldi. A imporsi è stata la squadra di Allegri, che ora si porta momentaneamente a cinque lunghezze dall'Inter capolista. I rossoneri avanti alla prima conclusione nello specchio al 39' di Ruben Loftus-Cheek, che di testa infila in rete il gol dello 0-1. Nella ripresa, Allegri inserisce Fullkrug al posto di Nkunku e il tedesco ha un'occasione dagli undici metri che non coglie. Al 54' le possibilità di raddoppio si infrangono nel palo esterno. Al 71' arriva il pari dei padroni di casa con Loyola, ma all'85' Modric scambia con Ricci in un triangolo che porta il croato alla conclusione beffarda che vale i tre punti. Nel finale l'espulsione di Rabiot che non intacca la serata dei rossoneri. I toscani restano invece fanalini di cosa a quota 15 in compagnia del Verona.