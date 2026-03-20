Due minuti per diventare i numeri due del campionato. È bastata infatti la rete di Scott McTominay, dopo 120 secondi, al Napoli per uscire vincente dalla Unipol Domus di Cagliari. Per gli azzurri di Antonio Conte si tratta della quarta vittoria consecutiva, dopo Verona, Torino e Lecce, che permette loro di sorpassare il Milan di Allegri — impegnato domani contro il Toro di D’Aversa — al secondo posto e portarsi a quota 62.
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Serie A, la classifica: Napoli secondo, in attesa di Milan-Torino
Come cambia la graduatoria dopo le due gare del venerdì?
Sempre più in difficoltà, invece, il Cagliari del napoletano Fabio Pisacane, a cui manca la vittoria dal 31 gennaio scorso e che ora fa i conti con il terzo ko consecutivo, il quinto nelle ultime sette gare. La zona retrocessione, con i sardi a 30 punti, resta a sei lunghezze. I rossoblù rimangono a tre punti di distanza dal Torino.
A completare il venerdì di Serie A, la sfida in programma alle 20.45 tra Genoa e Udinese.
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