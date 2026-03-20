Serie A, la classifica: Napoli secondo, in attesa di Milan-Torino

Due minuti per diventare i numeri due del campionato. È bastata infatti la rete di Scott McTominay, dopo 120 secondi, al Napoli per uscire vincente dalla Unipol Domus di Cagliari. Per gli azzurri di Antonio Conte si tratta della quarta vittoria consecutiva, dopo Verona, Torino e Lecce, che permette loro di sorpassare il Milan di Allegri — impegnato domani contro il Toro di D’Aversa — al secondo posto e portarsi a quota 62.