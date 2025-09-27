Serie A, la classifica: Nicola a 9 punti con la Cremonese, +5 sul Torino

Inizia la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Ad aprire i giochi è la gara in programma allo stadio Senigallia di Como fra il Como di Fabregas e la Cremonese di Nicola alle 15.00 terminato sul punteggio di 1-1. A segno Nico Paz per i lombardi nel primo tempo mentre per i grigiorossi Baschirotto segna il gol del pareggio nella ripresa. Con il risultato di questa sera la Cremonese sale al quarto posto in classifica a 9 punti, mentre il Como sale settimo posto a otto punti. Alle 18.00 è il turno del big match fra Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium e poi alle 20.45 chiude gli anticipi del sabato la sfida fra Cagliari e Inter in programma all'Unipol Arena.