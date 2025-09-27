Paura per Belotti: distorsione al ginocchio per l’ex capitano granata

Grande paura durante primo tempo della gara che chiude il programma del sabato di Serie A tra Cagliari e Inter. Al 41' della prima frazione, con la squadra ospite in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez, ci sono stati attimi di apprensione per Andrea Belotti, ora in forza ai rossoblù. Durante un'azione in attacco del suo Cagliari, Belotti controlla un lancio lungo e punta la porta. Sul momento del tiro però il portiere nerazzurro Josep Martinez si tuffa per impedirgli la conclusione, andando però a scontrarsi con il "Gallo". L'ex capitano granata è andato subito giù, toccandosi il ginocchio. Dopo qualche minuto è stato poi sostituito, lasciando il terreno dell'Unipol Domus dopo 44 giri di lancette. La prima diagnosi è quella di una distorsione al ginocchio.
Il "Gallo", ora in forza al Cagliari, costretto a lasciare il campo al 44’, dopo uno scontro con il portiere dell’Inter Josep Martinez
