Brutta sconfitta per un Napoli che sembra andare a fondo. Dopo la sconfitta con il Villarreal, il clima si è fatto ancora più teso oggi pomeriggio, con la sconfitta con il Venezia. Davide Nicola sorride, Allegri molto meno: nonostante il dominio della squadra ospite, il Venezia ha chiuso l'incontro vincendo 1-0, con gol di Akora Adams che salta Rrhamani e calcia in porta: la palla viene deviata quel tanto che basta per ingannare Meret. Al 67' il Napoli ha potuto riprendere il punteggio guadagnando un rigore: sul dischetto è andato De Bruyne, ma Stankovic ha parato il tiro. Guardiamo come cambia la classifica nel pomeriggio del 17 ottobre: il Napoli è in nona posizione con 10 punti, il Venezia è ancora ultimo, ma ha guadagnato tre punti importanti, i primi della stagione.

Alle 18 è scesa in campo l'Inter, un'altra squadra che aveva il dovere di rialzarsi dopo la brutta figura europea, ed è riuscita a portare a casa la gara. Dopo un avvio di partita difficile, i nerazzurri riescono infatti a piegare 1-3 il Bologna e continuano la loro corsa in testa alla classifica da imbattuti. Segnano Thuram, Carlos Augusto e Bonny che rendono così vana la rete dell'ex granata nel primo tempo. La squadra di Chivu sale in classifica a quota 19 punti mentre i rossoblù restano fermi a 5, due lunghezze in meno del Torino.

In serata è scesa in campo la Roma che tiene il passo dell'Inter sconfiggendo 2-0 il Genoa dell'ex capitano e allenatore giallorosso, Daniele De Rossi. I capitolini sono riusciti così a salire a quota 17 punti a -2 dai nerazzurri, grazie ai gol nella ripresa di Castro e Lulli. Per la formazione ligure si tratta di un'altra sconfitta e la classifica recita ancora solo 4 punti in questo inizio di stagione con la lotta salvezza più calda che mai.