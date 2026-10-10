I verdetti e i cambiamenti in classifica del sesto turno del campionato di Serie A 2026/27 dopo le partite del sabato
Un estratto dell’intervista a Paolo Pulici (VIDEO)
Primo acuto stagionale per il Genoa di Daniele De Rossi, che al Luigi Ferraris conquista tre punti fondamentali superando 2-1 la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli. Un avvio travolgente dei rossoblù decide la sfida nel primo quarto d'ora: al 7' Milutin Osmajic sblocca il punteggio ribadendo in rete un pallone vagante, mentre al 15' Junior Messias firma il raddoppio sfruttando al meglio un assist preciso dello stesso Osmajic. La Fiorentina prova a scuotersi, si vede annullare un gol a Gnonto prima dell'intervallo e nella ripresa aumenta la pressione offensiva. Al 73' i viola riaprono la gara grazie a uno sfortunato autogol di Johan Vásquez su cross di Jiménez. Nel finale la squadra di Vanoli spinge a caccia del pari, colpendo anche un palo clamoroso con Ndour all'84', ma la difesa genoana regge l'urto fino al triplice fischio di Maresca. Una vittoria di carattere che regala ossigeno puro alla squadra di De Rossi che sale al diciassettesimo posto a 4 punti superando proprio la Viola scesa al diciottesimo.
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