Serie A, la classifica: ritorno amaro per De Rossi, Roma al quarto posto

Si chiude con la vittoria della Roma per 3-1 sul Genoa la 17ª giornata di Serie A. Uno scontro quasi inimmaginabile, quasi contro natura, quello tra i giallorossi di Gasperini e i rossoblù allenati da Daniele Rossi, accolto con calore e omaggiato dallo Stadio Olimpico. Il ritorno dell’ex capitano e tecnico romanista, però, non è stato funzionale al suo presente sulla panchina del Grifone. Ad aprire le marcature al 14’ è Soulé, in un primo tempo dominato dai padroni di casa, capaci di andare all’intervallo avanti di tre reti grazie anche alle successive firme di Koné e Ferguson. Nella ripresa arriva il gol della bandiera ospite all’87’, firmato da Ekhator. Al triplice fischio, il Genoa fa i conti con la terza sconfitta consecutiva, che costringe i rossoblù a guardarsi indietro con attenzione, trovandosi al quartultimo posto a quota 14, con una partita in più rispetto al Verona (prossimo avversario del Torino), che occupa la terzultima posizione a quota 12. Non ha di questi problemi, invece, la Roma, che riscatta il ko dello Stadium superando proprio la Juventus. Per Gasp è quarto posto a quota 33.