Serie A, la classifica: Sassuolo un punto davanti al Torino

Nona giornata di Serie A che si gioca infrasettimanale con le ultime due sfide in programma oggi, giovedì 30 ottobre: Cagliari-Sassuolo alle 18:30 e Pisa-Lazio alle 20:45. Prima gara in archivio all'Unipol Domus di Cagliari con gli ospiti neroverdi che sono riusciti a trionfare grazie alle reti di Laurientè prima e Pinamonti poi. A nulla è servito il gol dell'accorcio di Sebastiano Esposito al 73', coni neroverdi che sono comunque riusciti ad ottenere i tre punti, raggiungendo quota 13 al nono posto in classifica, insieme all'Atalanta. Granata, dunque, ancora un punto dietro alla formazione allenata da Fabio Grosso ma ancora tre lunghezze davanti a quella allenata da Fabio Pisacane, ferma a 9 punti al quattordicesimo posto.