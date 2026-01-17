Domani sera, ore 18:00, i granata scenderanno in campo per affrontare la Roma. Vediamo insieme come cambiano le gerarchie del campionato con gli incontri che precedono la gara. Nella giornata di ieri si è aperta la ventunesima giornata di Serie A, iniziata con un pari tra Pisa e Atalanta, un gol per parte, entrambi nei minuti finali. Prima di Krstovic all'83', poi dei padroni di casa all'87' con la firma dell'attaccante Durosinmi. Passiamo ad oggi.
la classifica
Serie A, la classifica: si ferma il Sassuolo, il Torino può puntare al sorpasso
La prima partita in programma è stata Udinese-Inter e ha visto gli ospiti primeggiare grazie alla rete di Lautaro Martinez, in gol su assist di tacco di Pio Esposito. I nerazzurri ottengono la seconda vittoria consecutiva e allungano ancora sulle inseguitrici, trovandosi, al momento, a +6 dal Milan che giocherà domenica sera. Per il Torino, il risultato si traduce in una bella notizia: l'Udinese resta ferma al decimo posto con 26 punti, +3 dai granata che però scenderanno in campo domani. Alle ore 18:00 si è giocato un match che ha visto impegnata un'altra delle squadre dei piani alti, il Napoli, contro il Sassuolo, piazzato a metà classifica con 23 punti, gli stessi del Toro. Di nuovo, un altro risultato che fa gola ai granata: 1-0 per i giocatori in maglia azzurra siglato da Lobotka al 7'. Per il Toro è ancora un'opportunità, questa volta per allungare sui neroverdi e salire di posizione. Tuttavia, la gara di domani non si prospetta affatto semplice. Intanto, il Napoli raggiunge il Milan a 43 punti e mette ulteriore pressione sugli uomini di Allegri. Questa sera è in programma anche l'incontro Cagliari-Juventus, ore 20:45.
