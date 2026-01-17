Toro News
Serie A, la classifica: si ferma il Sassuolo, il Torino può puntare al sorpasso

Prosegue il campionato con la ventunesima giornata, come cambiano le gerarchie
Andrea Croveri

Domani sera, ore 18:00, i granata scenderanno in campo per affrontare la Roma. Vediamo insieme come cambiano le gerarchie del campionato con gli incontri che precedono la gara. Nella giornata di ieri si è aperta la ventunesima giornata di Serie A, iniziata con un pari tra Pisa e Atalanta, un gol per parte, entrambi nei minuti finali. Prima di Krstovic all'83', poi dei padroni di casa all'87' con la firma dell'attaccante Durosinmi. Passiamo ad oggi.

La prima partita in programma è stata Udinese-Inter e ha visto gli ospiti primeggiare grazie alla rete di Lautaro Martinez, in gol su assist di tacco di Pio Esposito. I nerazzurri ottengono la seconda vittoria consecutiva e allungano ancora sulle inseguitrici, trovandosi, al momento, a +6 dal Milan che giocherà domenica sera. Per il Torino, il risultato si traduce in una bella notizia: l'Udinese resta ferma al decimo posto con 26 punti, +3 dai granata che però scenderanno in campo domani. Alle ore 18:00 si è giocato un match che ha visto impegnata un'altra delle squadre dei piani alti, il Napoli, contro il Sassuolo, piazzato a metà classifica con 23 punti, gli stessi del Toro. Di nuovo, un altro risultato che fa gola ai granata: 1-0 per i giocatori in maglia azzurra siglato da Lobotka al 7'. Per il Toro è ancora un'opportunità, questa volta per allungare sui neroverdi e salire di posizione. Tuttavia, la gara di domani non si prospetta affatto semplice. Intanto, il Napoli raggiunge il Milan a 43 punti e mette ulteriore pressione sugli uomini di Allegri. Questa sera è in programma anche l'incontro Cagliari-Juventus, ore 20:45.

