Serie A, la classifica: super Como, la Lazio va ko

Il Sinigaglia comincia a brillare. In archivio le sfide delle 18:30 in questa prima giornata di Serie A, con Fiorentina e Lazio che si sono presentate sui campi rispettivamente di Cagliari e Como. La gara dell'Unipol Domus, in Sardegna, è terminata con massima delusione da parte della Viola, che si è vista ribaltare il vantaggio - ottenuto grazie alla rete di Mandragora - dal fulminante colpo di testa di Luperto al 94', in pieno recupero. Dall'altra parte, al Sinigaglia, una Lazio senza mercato ha visto i primi effetti dei mesi passati ad osservare i trasferimenti delle concorrenti: Nico Paz inventa l'assist per Douvikas e poi pennella una punizione su cui Provedel non può arrivare. I lariani fanno 2-0 e iniziano a mostrare al pubblico italiano le capacità di un progetto organizzato e ben finanziato.