Serie A, la classifica: Inter sempre più in fuga, il Lecce resta a -3 dal Toro

Il sabato di Serie A si apre con un risultato da sottolineare: il Como sbanca lo Stadium di Torino con uno 0-2 a firma dell'ex granata Vojvoda e di Caqueret. Una vittoria esterna pesante per la squadra di Cesc Fabregas, che si porta a meno uno proprio dalla Juventus di Luciano Spalletti, attualmente in quinta posizione. Per i bianconeri, un momento di grandi difficoltà: la vittoria manca da cinque partite e ora la Roma, impegnata contro la Cremonese, ha la possibilità di allungare e aumentare il distacco tra il quarto posto e la Vecchia Signora, in ritardo ora di una lunghezza.