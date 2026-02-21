Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Serie A, la classifica: Inter sempre più in fuga, il Lecce resta a -3 dal Toro

SERIE A

Serie A, la classifica: Inter sempre più in fuga, il Lecce resta a -3 dal Toro

serie a classifica
Come cambia la classifica dopo i risultati del sabato?
Matteo Curreri

Il sabato di Serie A si apre con un risultato da sottolineare: il Como sbanca lo Stadium di Torino con uno 0-2 a firma dell'ex granata Vojvoda e di Caqueret. Una vittoria esterna pesante per la squadra di Cesc Fabregas, che si porta a meno uno proprio dalla Juventus di Luciano Spalletti, attualmente in quinta posizione. Per i bianconeri, un momento di grandi difficoltà: la vittoria manca da cinque partite e ora la Roma, impegnata contro la Cremonese, ha la possibilità di allungare e aumentare il distacco tra il quarto posto e la Vecchia Signora, in ritardo ora di una lunghezza.

Un altro 0-2 arriva invece dal Via del Mare di Lecce, teatro della sfida delle 18 tra i salentini e l'Inter. Decisive le reti giunti nell'ultimo quarto d'ora di Mkhitaryan e Akanji che permettono ai nerazzurri di allungare momentaneamente di 10 punti sul Milan principale inseguitore. In ottica Toro, il Lecce resta indietro di tre scalini rispetto ai granata. La squadra di Di Francesco seguirà con grande attenzione il derby Fiorentina-Pisa delle 18.30, con i viola che potrebbero agganciarli in classifica a quota 24.

A completare il quadro odierno, Cagliari-Lazio alle 20.45. Ricordiamo che la partita che vedrà coinvolto il Torino inizierà domani alle ore 12.30 per il lunch match, fondamentale in chiave salvezza, del Ferraris con il Genoa.

 

Leggi anche
Genoa, i convocati di De Rossi per il Torino: assente Otoa
Verso Genoa-Torino, De Rossi: “Una partita importante, sarà tostissima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA