Serie A, la classifica: Torino decimo a +5 sulla zona retrocessione

Ecco come cambia la classifica al termine delle partite della domenica in cui si è disputato il 16° turno di Serie A

Il 16° turno di campionato ha visto il Torino tornare alla vittoria e raggiungere i 19 punti ma anche diverse squadre alle sue spalle sono riuscite ad ottenere i tre punti e così il distacco sulla zona calda è cambiato di poco. La domenica di Serie A si è aperta con la vittoria del Lecce per 2-1 sul campo del Monza: i salentini salgono così a 16 punti mentre i brianzoli restano ultimi a quota 10 assieme al Venezia. Il derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina viene vinto 1-0 dai rossoblù che si portano a 25 punti che valgono il settimo posto e frenano i viola lanciatissimi. In zona salvezza vincono anche il Verona (2-3 a Parma) e il Como (2-0 in casa con la Roma). Gli scaligeri e i lariani salgono così entrambe a quota 15 lunghezze lasciando al terzultimo posto il Cagliari a quota 14. Il distacco del Toro dalla zona ora è quindi di 5 punti. In serata il Milan non è andato oltre uno 0-0 interno con il Genoa: rossoneri ora a 23 punti e rossoblù a 16.