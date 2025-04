Torino, Schuurs dal Filadelfia: “Sono tornato a casa”

ll momento tanto atteso è finalmente arrivato. Perr Schuurs, dopo un lungo calvario, ha varcato nuovamente i cancelli del Filadelfia. Un'immagine simbolica, un messaggio di speranza per il Toro e per tutti i tifosi granata. Il centrale olandese, che aveva lasciato il campo il 21 ottobre 2023 a causa di un brutto infortunio al ginocchio sinistro, ha condiviso la sua gioia attraverso i social. "Back home", ha scritto nelle sue storie Instagram, accompagnando il tutto con un'immagine che ritrae l’interno del Fila. Non solo il ritorno in campo, ma anche quello a casa. Schuurs ha trascorso gli ultimi cinque mesi a Londra per completare il percorso di riabilitazione sotto la supervisione del dottor Williams, lo specialista che lo ha operato per la seconda volta. Dopo oltre 150 giorni trascorsi a Londra, Schuurs ha voluto condividere la gioia del ritorno re-postando una storia pubblicata dalla sua fidanzata in cui traspare la felicità di aver ritrovato la quotidianità sotto la Mole: "Dopo aver vissuto a Londra per cinque mesi, sono felice di tornare a casa".