Serie A, la classifica: Torino a +9 dalla zona retrocessione

Il Torino fa l'unica cosa necessaria: vincere contro il Lecce. La domenica di Serie A si apre con il lunch-match delle 12:30: all'Olimpico Grande Torino arrivano i salentini di Eusebio Di Francesco, a sole 5 lunghezze dai granata di Marco Baroni. Per i padroni di casa è sufficiente la rete di Ché Adams per andare il vantaggio al 29' e riuscire a mantenere il risultato fino al termine del match. Tre punti importantissimi, dunque, per i granata, che salgono a quota 26 punti, lasciando il Lecce a 18 e dunque a -8. La formazione granata raggiunge la tredicesima posizione, a due lunghezze dal Cagliari dodicesimo e soprattutto a 9 dalla Fiorentina diciottesima. La zona retrocessione è più lontana per i granata. Non si può dire lo stesso per il Lecce, che resta diciassettesimo a +1 dalla Viola e con la zona rossa che rimane molto molto vicina.