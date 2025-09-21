Serie A, la classifica: Toro fermo a 4 e all’undicesimo posto

Sconfitta pesante per il Torino nel match della quarta giornata con l'Atalanta. I granata, dopo essere riusciti a strappare i tre punti domenica scorsa all'Olimpico, incassano uno 0-3 per mano dell'ex di giornata Ivan Juric. Decisivi i minuti dal 30' al 38', in cui sono arrivate le due reti di Krstovic e Sulemana. Nella ripresa, il Toro ha avuto l'opportunità di rientrare in partita con Zapata dagli undici metri, ma Carnesecchi si è rivelato provvidenziale a dire di no al colombiano. Al triplice fischio, dunque, il Torino rimane fermo a 4 punti e momentaneamente in undicesima posizione. 0-0 invece nel match tra Cremonese e Parma, con i lombardi che si piazzano al sesto posto a quota 8. 2 punti per il Parma, ancora alla ricerca del primo successo stagionale.