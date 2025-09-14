Serie A, la classifica: Toro, prima vittoria, i granata salgono a 4 punti

Il Torino di Marco Baroni fa suoi i primi tre punti del suo campionato. Dopo il ko di San Siro, il pari interno con la Fiorentina, arriva il successo per 0-1 in casa della Roma. Decisiva la rete siglata al 59' da Giovanni Simeone, al primo centro con la maglia granata. Il Torino vola così a 4 punti - come Udinese e Cagliari - e, momentaneamente, in attesa delle restante gare della terza giornata, si piazza al settimo posto, a meno due dalla Roma. La squadra di Gasperini resta infatti a 6 punti, gli stessi della Cremonese, e attualmente occupa il quarto posto.