Serie A, la classifica: un rigore salva il Napoli in extremis

Rischia tutto il Napoli ma poi la chiude allo scadere: la formazione di Antonio Conte torna a casa a bottino pieno dal Ferraris di Genova. Ad attendere la squadra partenopea il Genoa di Daniele De Rossi, che parte subito forte. Vitinha approfitta di un retropassaggio sbagliato da Buongiorno, si avventa in area e si fa abbattere da Meret: rigore trasformato e 1-0. Il Napoli non ci sta e in due minuti ribalta la sfida: McTominay-Hojlund e 1-2. Nella ripresa torna a farsi viva la formazione di casa, ancora su un errore di Buongiorno. Questa volta è Colombo ad approfittarne, firmando il pari. La gara sembra destinata a concludersi con questo risultato ma il destino è beffardo per i rossoblù. Calcio di rigore in extremis trasformato da Hojlund: doppietta e 2-3. Risultato definitivo che porta il Napoli ad accorciare a -1 dal Milan, portandosi a 49 punti. Dall'altra parte il Genoa resta fermo a 23, a -3 dal Toro e con un occhio di riguardo per la partita di questa sera.