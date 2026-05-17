Domenica 17 maggio, trentasettesima giornata di Serie A: penultima di campionato. Cinque gare sono andate in scena oggi alle ore 12, quelle che hanno coinvolto le squadre in lotta per un posto in Champions League. La sfida è accesa, perché i punti di distacco tra le cinque contendenti sono pochi, considerando che uno è già occupato dall'Inter campione e matematicamente qualificata, e qualcuno verrà inevitabilmente tagliato fuori.

Pisa - Napoli 0-3

Sulla carta, la squadra di Conte si è presentata da favorita e ha ottenuto i tre punti: tutto facile per il Napoli che in trasferta batte il Pisa per 0-3, reti di McTominay su sponda di Hojlund, poi di Rrahmani, segnata sullo sviluppo di un corner battuto dall'ex granata Elmas, e al novantesimo di Hojlund, segnata di sinistro dopo il cross di Mazzocchi. Con la vittoria di oggi, il Napoli si posiziona momentaneamente al secondo posto in classifica con tre lunghezze dal Milan.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Como-Parma 1-0

Genoa-Milan 1-2

Roma-Lazio 2-0

Anche il Como è uscito dal campo vincitore, battendo per 1-0 il Parma di Cuesta. La partita è stata a senso unico, con 22 tiri totali provati dai padroni di casa contro i 2 degli ospiti, e un netto 67% di possesso palla a favore dell'armata di Fabregas. La rete è arrivata al 57' con l'inserimento di Albero Moreno su assist di Jesus Rodriguez. In classifica, il Como raggiunge il quinto posto, avvicinandosi alla Roma avanti di due punti.Tre punti importanti anche per la squadra di Max Allegri, in una sfida piuttosto equilibrata che si è giocata al Ferraris. Il Genoa si è presentato alla trentasettesima con la salvezza già ottenuta, il Milan con il posto in Champions da difendere: missione compiuta. I rossoneri raggiungono i 70 punti: prima si sono portati avanti con i gol di Nkunku, su rigore al 49', e Atekame all'80'. Cinque minuti dopo il 2-0 il Genoa ha fatto sussultare i tifosi del Diavolo, segnando con Vansquez il gol del 2-1. Il Milan non si è tuttavia perso d'animo e ha gestito la gara fino al triplice fischio.

Il derby è giallorosso, e vale tantissimo. La Roma si è imposta sulla Lazio con un pesantissimo 2-0 che porta la squadra di Gasperini a pari punti con il Milan. La differenza tra le due squadre si è vista sin da subito, ancora prima del fischio iniziale: coreografia superba da parte dei tifosi giallorossi, mentre erano assenti i gruppi organizzati della Lazio. La gara è stata combattuta, ma la Roma è riuscita a trovare i due gol della vittoria, entrambi firmati da Mancini.

Juventus-Fiorentina 0-2

Inter-Verona 1-1

Atalanta-Bologna 0-1

Sconfitta invece per la Juventus, che cade in casa contro la Fiorentina di Paolo, ex allenatore del Torino nella scorsa stagione. I viola si impongono per 2-0, reggendo con solidità le offensive bianconere e colpendo con cinismo, chiudendo il match con due reti di vantaggio firmate da Ndour e dall’ex granata Rolando. La Fiorentina festeggia tre punti pesantissimi contro la rivale, mentre la Juventus scivola al sesto posto, a pari punti con il Como a quota 68. La prossima partita per la Juventus sarà decisiva, dato che dovrà per forza ottenere i tre punti per sperare di qualificarsi in Champions. Quella partita sarà il derby della Mole.Non hanno molto da dimostrare, invece, le squadre coinvolte nel match delle 15, disputatosi al Meazza e tenutosi tra Inter e Verona. Nerazzurri e scaligeri si trovano agli antipodi della classifica e le loro sorti si sono decise già nelle settimane precedenti: padroni di casa campioni, ospiti retrocessi. Ciononostante, il Verona non ha voluto concedere agli avversari il lusso di allungare ulteriormente il divario con le altre squadre. La partita si è conclusa con il risultato di 1-1, sbloccato da un autogol di Edmundsson e poi ripreso dagli scaligeri al novantesimo con il gol di Bowie.Vittoria in trasferta per il Bologna di Vincenzo Italiano, che si impone in casa dell'Atalanta di Raffaele Palladino con il risultato di 0-1. Per la formazione felsinea è sufficiente la rete di Orsolini per sbloccare e aggiudicarsi il match. Avvicinamento importante, dunque, da parte della formazione emiliana che resta all'ottavo posto ma arriva a quota 55 punti, -3 proprio dai nerazzurri settimi (ultima posizione per le coppe europee).