Serie A, la classifica: vincono Atalanta, Fiorentina e Juventus. X al Bentegodi

Come cambia la classifica al termine dei match del martedì valevoli per la 15esima giornata di campionato

Il turno infrasettimanale si è aperto con la vittoria dell' Atalanta e quella della Fiorentina . Nella quindicesima giornata di campionato la Dea di Gian Piero Gasperini ha battuto 4-0 il Venezia di Paolo Zanetti e i viola di Vincenzo Italiano hanno conquistato tre punti in casa contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Al Gewiss Stadium parte in quinta l'Atalanta con Pasalic, che realizza una tripletta, e Koopmeiners; mentre all'Artemio Franchi passa in vantaggio la formazione blucerchiata con Gabbiadini, ma la Fiorentina in rimonta ottiene la vittoria grazie alle reti di Callejon, Vlahovic e Sottil. Alle 20:45 sono scese in campo anche Salernitana-Juventus e Verona-Cagliari : i bianconeri sono riusciti a ottenere tre punti grazie alle reti di Dybala e Morata, mentre non va oltre lo 0-0 il match al Bentegodi.

LA CLASSIFICA - In attesa delle altre partite valide per la quindicesima giornata di Serie A, l'Atalanta rimane in quarta posizione e aggancia momentaneamente l'Inter a quota 31. La Fiorentina e la Juventus, invece, grazie ai tre punti ottenuti rispettivamente contro la Sampdoria e la Salernitana, si portano a -1 dalla Roma di Mourinho (attualmente quinta). Al contrario, restano ferme Venezia e Sampdoria in quintultima posizione a pari punti: 15. Infine, un punto a testa per Verona e Cagliari: i gialloblù salgono momentaneamente in decima posizione a +1 dall'Empoli, mentre la formazione sarda resta ferma in penultima posizione e si porta a +1 dalla Salernitana ultima.