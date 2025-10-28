Serie A, la proposta di Simonelli: gare serali alle 20 per conquistare i giovani

Il presidente della Lega Serie A ha già avviato colloqui con Dazn, L’obiettivo è contrastare il calo dell’attenzione

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, sembra deciso a portare avanti un’idea già proposta alcuni mesi fa: modificare l’orario della partita serale di campionato. Come riportato dal Corriere della Sera, Simonelli avrebbe già avviato colloqui informali con i vertici di Dazn per anticipare il fischio d’inizio dalle consuete 20.45 alle 20.00. L’obiettivo del presidente è quello di intercettare la fascia più giovane del pubblico e contrastare il presunto calo della soglia di attenzione, permettendo ai giovanissimi di seguire le partite fino al termine. Dalla parte di Simonelli, Massimiliano Allegri, a nome degli allenatori di Serie A, che dopo gli infortuni avvenuti nelle gare delle nazionali, aveva anch’esso suggerito di “anticipare le partite serali alle 20: i giocatori potrebbero andare a letto prima e riposare. Tre ore di sonno in più potrebbero aiutare. Con gli orari attuali si termina molto tardi”.