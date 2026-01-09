Serie A, le designazioni arbitrali: c’è Fourneau per Atalanta-Torino

Toro News
Sarà Fourneau a dirigere la gara dei granata contro la Dea
L'AIA ha reso pubbliche le designazioni arbitrali in vista della ventesima giornata della Serie A 25/26. Il turno inizierà sabato alle 15 con Como-Bologna e Udinese-Pisa e si chiuderà lunedì con la gara delle 20.45 Juventus-Cremonese. Ad arbitrare Atalanta-Torino ci sarà Fourneau assistito al Var da Di Paolo e Mariani. Di seguito la lista completa.

COMO – BOLOGNA     Sabato 10/01 h. 15.00

ABISSO

BERTI – SCARPA

IV:      DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MARINI

 

UDINESE – PISA    Sabato 10/01 h. 15.00

AYROLDI

ROSSI M. – ZEZZA

IV:      BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      FABBRI

 

ROMA – SASSUOLO    Sabato 10/01 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MONACO

IV:       MARCHETTI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       DI BELLO

 

ATALANTA – TORINO    Sabato 10/01 h. 20.45

FOURNEAU

BAHRI – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

 

LECCE – PARMA     h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – TEGONI

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARINI

AVAR:    MARIANI

 

FIORENTINA – MILAN     h. 15.00

MASSA

MELI – COSTANZO

IV:     RAPUANO

VAR:     MARESCA

AVAR:      CHIFFI

 

VERONA – LAZIO     h. 18.00

GUIDA

MASTRODONATO – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     FABBRI

 

INTER – NAPOLI     h. 20.45

DOVERI (foto)

ALASSIO – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

 

GENOA – CAGLIARI    Lunedì 12/01 h. 18.30

LA PENNA

LAUDATO – CECCON

IV:       SACCHI

VAR:     NASCA

AVAR:     MARESCA

 

JUVENTUS – CREMONESE    Lunedì 12/01 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI L. – BARONE

IV:     CALZAVARA

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI

