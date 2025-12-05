Serie A, le designazioni arbitrali: Chiffi dirigerà Torino-Milan

Toro News
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata di Serie A
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata di Serie A. Il match di lunedì alle 20:45 tra Torino e Milan, in programma al Grande Torino, sarà diretto da Chiffi. Ad assisterlo saranno Baccini e Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. In sala VAR opererà Ghersini, coadiuvato da Abisso in qualità di A.V.A.R.

Serie A, le designazioni per la 14ª giornata

—  

SASSUOLO – FIORENTINA    Sabato 06/12 h. 15.00

PAIRETTO

BINDONI – SCARPA

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

 

INTER – COMO       Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO

IMPERIALE – BIANCHINI

IV:      PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      GUIDA

 

H. VERONA – ATALANTA    Sabato 06/12 h. 20.45

MARIANI

ROSSI L. – BIFFI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

 

CREMONESE – LECCE     h. 12.30

MUCERA

COSTANZO – PASSERI

IV:      MASSA

VAR:     PRONTERA

AVAR:     MARINI

 

CAGLIARI – ROMA    h. 15.00

ZUFFERLI

TEGONI – FONTEMURATO

IV:      DI MARCO

VAR:     GUIDA

AVAR:    PEZZUTO

 

LAZIO – BOLOGNA    h. 18.00

FABBRI

PRETI – POLITI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      NASCA

 

NAPOLI – JUVENTUS     h. 20.45

LA PENNA (foto)

PERETTI – COLAROSSI

IV:     CREZZINI

VAR:     ABISSO

AVAR:     AURELIANO

 

PISA – PARMA     Lunedì 08/12 h. 15.00

DOVERI

MONDIN – LUCIANI

IV:     PERRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       PEZZUTO

 

UDINESE – GENOA     Lunedì 08/12 h. 18.00

MARESCA

ROSSI C. – CEOLIN

IV:       GALIPO’

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      MARINELLI

 

TORINO – MILAN    Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI

BACCINI – BERCIGLI

IV:     TREMOLADA

VAR:    GHERSINI

AVAR:      ABISSO

