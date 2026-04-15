I direttori di gara selezionati per gli incontri della trentatreesima giornata di campionato

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 33ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Verona, domenica alle 12:30 il Torino si reca allo Stadio Zini per affrontare la Cremonese. A dirigere l’incontro sarà Micheal Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Trinchieri, con Arena nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà La Penna, assistito da Doveri nel ruolo di AVAR. Di seguito, tutte le designazioni.

SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU

BARONE – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIUA

INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI L. – CAVALLINA

IV: BONACINA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO

PERROTTI - BIFFI

IV: RAPUANO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI

LO CICERO – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO

BACCINI – ROSSI C.

IV: SACCHI J.L.

VAR: GUIDA

AVAR: SOZZA

CREMONESE – TORINO h. 12.30

FABBRI

PERETTI – TRINCHIERI

IV: ARENA

VAR: LA PENNA

AVAR: DOVERI

H. VERONA – MILAN h. 15.00

CHIFFI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GARIGLIO

PISA – GENOA h. 18.00

CREZZINI

PALERMO – MINIUTTI

IV: COLOMBO

VAR: CAMPLONE

AVAR: MASSA

JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45

MASSIMI

BINDONI – TEGONI

IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV: PERRI

VAR: DOVERI

AVAR: CAMPLONE

