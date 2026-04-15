Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 33ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Verona, domenica alle 12:30 il Torino si reca allo Stadio Zini per affrontare la Cremonese. A dirigere l’incontro sarà Micheal Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Trinchieri, con Arena nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà La Penna, assistito da Doveri nel ruolo di AVAR. Di seguito, tutte le designazioni.
Le designazioni arbitrali per la 33ª giornata di Serie A

SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30
FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45
MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00
DI MARCO
PERROTTI - BIFFI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45
MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.
IV: SACCHI J.L.
VAR: GUIDA
AVAR: SOZZA
CREMONESE – TORINO h. 12.30
FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: LA PENNA
AVAR: DOVERI
H. VERONA – MILAN h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PISA – GENOA h. 18.00
CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV: COLOMBO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MASSA
JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45
MASSIMI
BINDONI – TEGONI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: GUIDA
LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE
