SERIE A

Serie A, le designazioni arbitrali: Fabbri per Napoli-Torino

Gli arbitri che dirigeranno le gare della 28a giornata. Scelto il fischietto della sezione di Ravenna per il match del Maradona
Matteo Curreri
Matteo Curreri Redattore 

L’AIA ha ufficializzato le designazioni per la 28ª giornata di campionato. L'incontro tra Napoli e Torino, in programma domani - venerdì 6 marzo - alle ore 20.45 sarà diretto da Michael Fabbri, arbitro della sezione di Ravenna. Ad assisterlo i guardalinee Bahri e Politi, mentre il quarto uomo sarà Perri. In sala VAR opererà Maggioni, con Mazzoleni nel ruolo di AVAR.

NAPOLI – TORINO    Venerdì 6/03 h. 20.45

FABBRI

BAHRI – POLITI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MAZZOLENI

 

CAGLIARI – COMO    Sabato 7/03 h. 15.00

MARINELLI

MORO – BIFFI

IV:      AYROLDI

VAR:      NASCA

AVAR:      GUIDA

 

ATALANTA – UDINESE     Sabato 7/03 h. 18.00

RAPUANO

COSTANZO – MASTRODONATO

IV:       FERRIERI CAPUTI

VAR:      DI BELLO

AVAR:       MERAVIGLIA

 

JUVENTUS – PISA    Sabato 7/03 h. 20.45

SACCHI J.L.

DI GIOIA – LAUDATO

IV:      TURRINI

VAR:     MARINI

AVAR:     GIUA

 

LECCE – CREMONESE    h. 12.30

SOZZA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV:       PAIRETTO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:    FOURNEAU

 

BOLOGNA – H. VERONA    h. 15.00

MUCERA

BINDONI – TEGONI

IV:     MASSA

VAR:     GIUA

AVAR:     MARINI

 

FIORENTINA – PARMA    h. 15.00

ZUFFERLI

IMPERIALE – CECCON

IV:     FELICIANI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     MARIANI

 

GENOA – ROMA     h. 18.00

COLOMBO

ROSSI M. – VECCHI

IV:     BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       MANGANIELLO

 

MILAN – INTER    h. 20.45

DOVERI (foto)

BACCINI – BERTI

IV:       MARCHETTI

VAR:     ABISSO

AVAR:     DI BELLO

 

LAZIO – SASSUOLO    Lunedì 9/03 h. 20.45

ARENA

MELI – ALASSIO

IV:     TREMOLADA

VAR:    PATERNA

AVAR:      ABISSO

